08.02.2017 18:53 İsrail'den Hamas'a takas talebi

İsrail, Gazze'deki Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayı'nın rehin aldığı 4 İsrail askeri için takas istedi. İsrail, Gazze'deki Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayı'nın rehin aldığı 4 İsrail askeri için takas istedi.

İzzeddin El-Kassam Tugayı, bugün açıklama yaparak, İsrail'in ellerindeki İsrail askerleri için takas talebinde bulunduğunu duyurdu. İzzeddin El-Kassam Tugayı, İsrail'in taleplerini karşılamadığını kaydetti.

El-Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Übeyde, 20 Temmuz 2014 yılında 4 askerin rehin alındığını duyurmuştu. İsrail hükümeti ise, Gazze Şeridi'nde 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

(Muhammed Rabah/İHA )

