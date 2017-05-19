İsrail'den Filistinli göstericilere müdahale: 42 yaralı

İsrail hapishanelerinde açlık grevinde olan tutuklu Filistinlilere destek vermek için bir araya gelen Filistinli göstericilere İsrail askerleri müdahale etti. Plastik mermilerin kullandığı müdahalede 42 Filistinli ağır yaralandı.

İsrail hapishanelerinde açlık grevinde olan tutuklu Filistinlilere destek vermek için bir araya gelen Filistinli göstericilere İsrail askerleri müdahale etti. Plastik mermilerin kullandığı müdahalede 42 Filistinli ağır yaralandı.

Filistin'in Batı Yaka bölgesinde, İsrail hapishanelerinde 33 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklulara destek vermek isteyen Filistinli gruba, İsrail askerleri müdahale etti. İsrail güçleri, Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti. İlk belirlemelere göre çıkan çatışmada 42 kişinin yaralandığı aktarıldı.

