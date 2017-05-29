İsrail balistik füze denemesi yaptı

İsrail Savunma Bakanlığı, ülke içindeki askeri üsten başarılı bir füze denemesi yapıldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, ülke içindeki askeri üsten başarılı bir füze denemesi yapıldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, füze denemesinin bu sabah erken saatlerde planlandığı gibi yürütüldüğünü belirtti. Testin başarılı olup almadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bazı kaynaklar, fırlatılan füzenin karadan karaya jericho 3 isimli kıtalar arası balistik füze denemesi olabileceği tahmininde bulundu.

(Muhammed Rabah / İHA)