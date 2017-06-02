İsrail askerlerinin vurduğu kız hayatını kaybetti

Bir israil askerini bıçakladığı iddiasıyla İsrailli askerler tarafından kurşun yağmuruna tutulan Filistinli genç kız Nof İkab Abdulcebbar İnfiat (16), tedavi gördüğü Hilel Yafa Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bir israil askerini bıçakladığı iddiasıyla İsrailli askerler tarafından kurşun yağmuruna tutulan Filistinli genç kız Nof İkab Abdulcebbar İnfiat (16), tedavi gördüğü Hilel Yafa Hastanesinde hayatını kaybetti.

Lise öğrencisi olan Filistinli genç kız, işgal askerlerinden birini yaraladığı iddiasıyla kurşun yağmuruna tutulmuş, vücudunun üst tarafından çok sayıda kurşun isabet etmişti. İsrail askerleri olaydan sonra ağır yaralanan genç kızı uzun süre yerde bırakıp, kimsenin müdahale etmesine veya ambulansla götürmesine izin vermemişti.

(Muhammed Rabah /İHA)