İsrail 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail işgal kuvvetleri, sabahın erken saatlerinde Batı Şeria ve Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail işgal kuvvetleri, sabahın erken saatlerinde Batı Şeria ve Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail işgal kuvvetleri, Batı Şeria'da polise karşı direniş gösterdiği gerekçesiyle 14 kişiyi gözaltına aldı. 6 Filistinlinin Kudüs'ün kuzeyindeki Jenin'de gözaltına alındığı belirtilirken, 2 Filistinlin Al Bireh'te, birinin Al Tira'da, birinin Al Fara'da, diğerlerinin ise Beytüllahim'in batısındaki Nahhalin kasabasında gözaltına alındığı aktarıldı. (Muhammed Rabah / İHA)
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