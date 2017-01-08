08.01.2017 22:44 İspir'de 3 ev ve 4 ahır kül oldu

Erzurum'un İspir ilçesi çıkan yangında 3 ev ve 4 ahır kullanılamaz hale geldi. Erzurum'un İspir ilçesi çıkan yangında 3 ev ve 4 ahır kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Halilpaşa köyünde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki ev ve ahırlara sıçradı. Olay yerine gelen İspir Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu 3 ev ve 4 ahır kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

