Isparta'da soba faciası: 2 ölü

Isparta'nın Aksu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi yaşamını yitirdi.
Isparta'nın Aksu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi yaşamını yitirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi Mehmet Süreyya Demirarslan MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Melek Demirkazık'ın (21) evine giden bir arkadaşı, içeriden uzun süre yanıt gelmeyince durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler Demirkazık ile arkadaşı olduğu öğrenilen Halit Dalkıran'ı (23) hareketsiz halde buldu. 112 Acil Servis ekipleri iki kişinin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirledi. İki gencin cesetleri, otopsi için Eğirdir Kemik Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Morguna kaldırıldı. (Ferhat Kaya / İHA)
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