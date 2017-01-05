05.01.2017 09:18 Isparta'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Eğirdir ilçesi'nde 07 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Eğirdir ilçesi'nde 07 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve Mahalleler şu şekilde:



Merkez: 08.00-17.30 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi



Eğirdir: 09.00-18.00 Altınkum Mahallesi ile Süleyman Demirel İlköğretim Okulu ve Eğirdir Anadolu Teknik Lisesi

