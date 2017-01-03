03.01.2017 10:25 Isparta'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Eğirdir ilçesinde 05 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Eğirdir ilçesinde 05 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe, Köy ve Mahalleler şu şekilde:



Merkez: 08.00-13.00 Fatih Mahallesi 4547, 4549 ve 4532 sokakları



Merkez: 08.00-17.30 Kuleönü Kasabası, Bahçe Mahallesi



Eğirdir: 09.00-18.00 Akpınar Köyü

