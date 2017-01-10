10.01.2017 17:54 Isparta'da kar tatili

Isparta Merkez ve Yalvaç ilçesi'nde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 11 Ocak Çarşamba günü ara verildi. Isparta Merkez ve Yalvaç ilçesi'nde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 11 Ocak Çarşamba günü ara verildi.



Isparta Valiliğinden yapılan açıklamayla, elverişsiz hava koşulları nedeniyle il merkezi merkeze bağlı köyler ve taşımalı eğitim yapılan köyler ile Yalvaç ilçesi'nde eğitim öğretime bir gün ara verilirken, tüm kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayıldı.

