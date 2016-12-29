29.12.2016 12:07 Isparta'da eğitime kar tatili

Isparta'da etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelinde tüm okullarda ve Süleyman Demirel Üniversitesinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayıldı. Isparta'da etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelinde tüm okullarda ve Süleyman Demirel Üniversitesinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.



Isparta'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Isparta Belediyesi, kent merkezinde Acil Eylem Planı çerçevesinde 62 iş makinesi ve 163 personelle karla mücadele çalışması yaptı. Belediye, meteorolojik uyarının ardından şehrin kilit noktalarında hazır beklettiği iş makinesi ve personelle birlikte ana yollarda kar küreme çalışmalarına başladı. Akşamdan itibaren öncelikle hastane ile okul önleri ve ana arterlerde çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri gün boyunca da kaldırımlarda çalışmalarını devam ettirdi.



44 mahallede karla mücadele ediliyor



Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, meteorolojik uyarılar karşısında belediye olarak alarm durumuna geçtiklerini ve yağışla birlikte 44 mahallede karla mücadele çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Çalışmaların Acil Eylem Planı çerçevesinde planlı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Günaydın, tüm ana arterlerin açık tutulduğunu, kaldırımlarda biriken karların temizliklerinin de gün boyu devam ettiğini belirtti.



Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, köy yollarının açık tutulması için geceden bu yana ekiplerin çalışma yürüttüğünü söyledi.18 araç ve 7 ekiple çalışma yapıldığını belirten Zadeoğlu, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçeleriyle Davraz Kayak Merkezi yolunda ekiplerin hazır beklediğini aktardı. Zadeoğlu, Yenişarbademli'de kar yağışının sürdüğünü ve özellikle Aksu yolunun açık tutulması için ekiplerin sürekli çalıştığını belirtti. Zadeoğlu, kapalı köy yolu olmadığını sözlerine ekledi.

