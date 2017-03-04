'İspanya ve Hollanda'da kral atıyor, bizde olunca...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni sistemde cumhurbaşkanının Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna atayacağı 4 üyeyle ilgili Avrupa ülkelerinden örnek vererek, 'İspanya'da adalet bakanı öneriyor kral atıyor, Hollanda'da kral atıyor. Bir ülkede tamamını kral, kraliçe, cumhurbaşkanı atıyor sorun yok. Bizde cumhurbaşkanı 4 tane atayacak 'yok' diyorlar' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni sistemde cumhurbaşkanının Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna atayacağı 4 üyeyle ilgili Avrupa ülkelerinden örnek vererek, "İspanya'da adalet bakanı öneriyor kral atıyor, Hollanda'da kral atıyor. Bir ülkede tamamını kral, kraliçe, cumhurbaşkanı atıyor sorun yok. Bizde cumhurbaşkanı 4 tane atayacak 'yok' diyorlar" dedi.

Antalya'nın Korkuteli ve Kaş ilçelerinin ardından Demre'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temel atma ve açılış törenlerine katıldı.

Demre Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde vatandaşlara seslenen Bakan Çavuşoğlu, Demre'ye söz verdikleri yatırımları gerçekleştireceklerini söyledi. Virajlı olan Finike-Demre-Kaş ilçelerindeki yollara yapılacak duble yoldan bahseden Çavuşoğlu, Batı Antalya'nın havaalanı projesi ve Liman projesinin üst yapı çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.



"BİZ BU ÇİFTE STANDARDA KANMAYIZ"

Referandum süreci hakkında da konuşan Çavuşoğlu, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurumuna (HSYK) cumhurbaşkanının 4 üye atamasına karşı çıkanlara Avrupa ülkelerinden örnek vererek şunları söyledi:

"Fransa'da yarı başkanlık sistemi var ve bizde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu diye bir kurum var. Buradaki tüm üyeleri bakanlar kurulunun tavsiyesiyle cumhurbaşkanı atıyor. Fransa'da tümünü cumhurbaşkanı atıyor sorun yok ama Türkiye'de 4'ünü cumhurbaşkanı atayacak. Kusura bakmayın biz bu çifte standarda kanmayız. İsveç'te Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun tüm üyelerini bakan atıyor. İspanya'da adalet bakanı öneriyor kral atıyor. Hollanda'da kral atıyor. Bir ülkede tamamını kral, kraliçe cumhurbaşkanı atıyor sorun yok, bizde cumhurbaşkanı 4 tane atayacak 'yok' diyorlar."

Konuşmasının ardından Bakan Çavuşoğlu Demre seçim bürosunun açılışını yaptı, ilçede bulunan seralara girerek çiftçileri ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu ile AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de eşlik etti.

