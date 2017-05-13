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İspanya Meclisinden diktatör Franco kararı
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İspanya Meclisinden diktatör Franco kararı

İspanya Meclisi, 1975 yılında ölen diktatör Franco'nun naaşının Valle de los Caidos anıtından taşınması kararını aldı.

İspanya Meclisi, 1975 yılında ölen diktatör Franco'nun naaşının Valle de los Caidos anıtından taşınması kararını aldı.
İspanya Meclisi, 1975 yılında ölen diktatör Franco'nun naaşının Valle de los Caidos anıt mezarından başka alana taşınması karanını aldı. 1950'li yıllarda 33 bin İspanyol'un gömüldüğü anıtta muhaliflerin de bulunduğu ve muhaliflerin torunlarının "dedelerinin Franco ile yan yana yatmasını" istemedikleri belirtildi. Kararın herhangi bir yaptırımı olmasa da siyasi ve sembolik değeri olduğu kaydedildi.
Ünlü İspanyol yazar Manuel Vicent, ülkenin önde gelen gazetelerinden El Pais'e verdiği röportajda, "Diktatörlükten demokrasiye geçiş sadece Franco'nun anıttan çıkarılması ile tamamlanır" dedi.
1936-1939 yılları arasında yaşanan İspanya'daki iç savaşta yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler, Valle de los Caidos anıt mezarına gömülmüştü. Valle de los Caidos anıtı, diktatör Franco'nun talimatıyla 1940-1958 yılları arasında inşa edilmişti.

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