İspanya'da yolcu treni kamyona çarptı

İspanya'nın Oropesa kasabasında, bir yolcu treni, hemzemin geçitte kamyona çarptı.
İspanya'nın Oropesa kasabasında, bir yolcu treni, hemzemin geçitte kamyona çarptı. Olay, Toledo şehri yakınlarındaki Oropesa kasabasında meydana geldi. Kamyon şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, tren yolcularından 10'u yaralandı. Tren görevlileri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yolcular en yakın hastaneye kaldırıldı. İspanyol polisi olay yerinde incelemelerde bulundu.
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