08.02.2017 16:06 İspanya'da korkutan yangın

İspanya'da bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı bildirildi. İspanya'da bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanya'da Valencia yakınlarında Paterna'da Fuente del Jarro sanayi kompleksindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Şiddetli patlamaların yaşandığı olayda 1 kişinin yaralandığı ifade edildi. Fabrika çevresinde oturanlar tahliye edildi. Yangının uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındığı kaydedildi.



