İspanya’da Görülmesi Gereken Şehirler

İspanya tarihi zenginlikleri ve kültürel mirası ile kesinlikle gezilip görülmesi gereken bir ülkedir. Tarihte Endülüs Emevi Devleti' nin bir çok eser vererek katkıda bulunduğu ülke de hala Endülüs bölgesi olarak anılan bir yer mevcuttur. Bir çok saray, köprü ve camii ile İspanya bölgesine imzasını atan Endülüs' lülere ek olarak sonrasında kurulan İspanyol Krallığı da katedralleri ile ülkeye katkıda bulunmuştur. Ülkede yapılan festivaller de turist çekmek için çok önemlidir. Hatta öyle ki Barselona bölgesi için 2018 yılında hükümet bir turist kotası koymayı ciddi bir biçimde düşünmektedir. Yazımızda İspanya'da görülmesi gereken şehirleri listeleyeceğiz. İspanya'da gezilmesi gereken yerlere ve seyahat notlarına bu siteyi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Madrid

Ülkenin başkenti de olan Madrid müzeler, sanat galerileri, parklar ve boğa güreşlerini izleyebileceğiniz bir bölgedir. Bir çok gezgin için gezilip görülecek şeyler sunan Madrid dünyaca ünlü Real Madrid futbol kulübünün de stadı olan Santiago Barnebeu' yu da içinde barındırır. Madrid'i iyice gezmek istiyorsanız minimum 2-3 gün ayırmanız gerekecek. Puerto del Sol meydanı bir çok turistin uğrak yeridir. Plaza Mayor' da Madrid'in bir diğer meşhur meydanıdır. Kesinlikle gidilmesi gereken bir diğer yer ise Madrid Kraliyet Sarayıdır.

Barselona

Barselona'nın bu denli turistik bir merkez haline gelmesinde büyük bir katkısı bulunan meşhur Katalan mimar Antonio Gaudi dir. Yapılarıyla turistleri kendisine hayran bırakan mimar şehrin her köşesine imzasını atmıştır. Özellikle Sagrada Familia, Park Güell ve Casa Mila gibi dünyaca ünlü yapıları bulunan mimar Gaudi' nin eserlerini görmek insanlara huzur vermektedir. Şehirde yapılması gerekenler, ipuçları ve tüm seyahat bilgileri http://www.yoldasin.com/avrupa/guney-avrupa/ispanya/barselona/ adresinde detaylı bir şekilde paylaşıldığı için ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

Toledo

İspanya'nın eski başkenti ve Madrid' e olan yakınlığından dolayı turistlerin uğrak yeridir. Yapılacak bir çok şeyin yanında söylenene göre dar sokaklarda kaybolmanın zevki bir başkaymış.

Valencia

İspanya' da ki bir çok festival bu bölgede yapılmaktadır. Meşhur domates savaşı da bu bölgede yapılır. İspanya' da ki şehirler arasında Barselona ve Madrid' den sonra en meşhuru Valencia dır. Barselona'ya olan yakınlığı da turistlerin bu bölgeye olan ilgisini arttırmaktadır.

Sevilla

Endülüs bölgesinde bulunan şehir İspanya'nın güneyindedir. Yaz aylarında sıcaklıkların 45 – 50 dereceleri bulması ve bunaltıcı sıcakta gezmenin zorluğunu bilerek buralara gitmek önemlidir. Gezilecek yerlerinden bahsetmek gerekirse Dünya'nın en büyük 3. Katedrali olan Sevilla Katedrali bu bölgede bulunmaktadır. Flamenko dansının da bu şehirde ortaya çıktığı söylenmektedir.