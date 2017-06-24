İspanya açıklarında 200 mülteci kurtarıldı

İspanya'nın Almeria açıklarında lastik botlarla sürüklenen 200 mülteci Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

İspanya'nın Almeria açıklarında lastik botlarla sürüklenen 200 mülteci Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

İspanya Sahil Güvenlik ekibi, Almeria açıklarında lastik botlarla sürüklenen 200 mültecinin kurtarıldığını bildirdi. Sahil Güvenlik ekibi, bu haftanın başlarında 414 göçmenin İspanya'nın Akdeniz kıyılarından kurtarıldığını bildirdi. Öte yandan, İspanya açıklarında geçen yıl 6 bin 726 göçmen kurtarılmıştı.

