02.01.2017 09:55 İSO Türkiye İmalat Sanayi PMI endeksi aralık ayında 47,7 oldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI endeksi,aralık ayında 47,7 olarak ölçüldü. Endeksin yılın son üç ayındaki ortalaması, bir önceki çeyreğin ortalamasına kıyasla yükseldi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI endeksi,aralık ayında 47,7 olarak ölçüldü. Endeksin yılın son üç ayındaki ortalaması, bir önceki çeyreğin ortalamasına kıyasla yükseldi.



İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Aralık 2016 raporları açıklandı. Buna göre PMI endeksi, aralık ayındaeşik değer olan 50,0'ın altında gerçekleşerek 47,7 olarak ölçüldü. Endeksin yılın son üç ayındaki ortalaması ise önceki çeyreğin ortalamasına kıyasla yükseldi. PMI endeksinin aralık ayındaki düzeyini, büyük ölçüde eşik değer 50,0'nin altında kalan mevsimsel etkilerden arındırılmış Üretim ve Yeni Siparişler endeksleri belirledi. Bu etkileri İstihdam ve Tedarikçilerin Teslim Süreleri endekslerinden gelen pozitif katkılar kısmen dengeledi. Yeni ihracat siparişleri hacmi ise aralıkta geriledi.



İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHSMarkit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, "Özellikle üretim ve yeni siparişler alt endekslerindeki gelişmelerin yansıması olarak Türkiye İmalat PMI endeksi aralık ayında eşik değer 50,0'nin altında kaldı. Diğer taraftan, istihdamın artmayı sürdürmesi olumlu bir gelişme olarak kayda geçti. Türk lirasındaki değer kaybı yine maliyet baskılarının yoğunlaşmasına neden olurken üçüncü çeyrekteki görece ılımlı eğilimi takiben girdi fiyatları enflasyonu hızlanmayı sürdürdü" dedi.



İstanbul İmalat PMI endeksi 2016 yılı ortalaması 49 oldu



İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI endeksi de aralık ayında46,9'a gerileyerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarının zorlaştığına işaret etti. Endeksin 2016 ortalaması ise 49,0 olarak gerçekleşti. Üretim, yeni siparişler, istihdam ve satın alma faaliyetlerindeki düşüş endeks üzerinde etkili oldu. Tedarikçilerin ortalama teslim süreleri genelde değişmedi. Aralık anketi, döviz kurundaki gelişmelerin etkisiyle enflasyonist baskıların daha da güçlendiğine işaret etti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI Aralık 2016 raporlarına ekteki dosyalardan ulaşabilirsiniz.

