28.12.2016 18:51 İsmetpaşa Ortaokulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Düzce İsmetpaşa Ortaokulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis memurlarını ziyaret ederek onlara hem başsağlığı dilediler hem de çiçek vererek onların yanında olduklarını söylediler. Düzce İsmetpaşa Ortaokulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis memurlarını ziyaret ederek onlara hem başsağlığı dilediler hem de çiçek vererek onların yanında olduklarını söylediler.



İsmetpasa Ortaokulu Okul Müdürü İzzet Ölmez, Müdür Yardımcısı Sevgi Aktaş, Rehber Öğretmen Şükran Apraz Ünsal ve bir grup öğrenci ile birlikte polisleri ziyaret ettiler. Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin huzuruna kasteden menfur saldırıları şiddetle kınadıklarını belirterek, "Saldırılarda şehit olan polislerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz. Göstereceğimiz dayanışma ve kararlılık teröre vereceğimiz en anlamlı cevap olacaktır" dediler.



Ziyaretin anısına öğrenciler polis abileri ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

