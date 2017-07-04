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İsmailağa cemaatinden iddialara yanıt
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İsmailağa cemaatinden iddialara yanıt

İsmailağa Cemaati son dönemlerde 'İsmailağa' ve 'Mahmud Osmanoğlu Hocaefendi'nin adını kullanarak kamuoyunu yanıltanlara karşı bir basın toplantısı düzenledi.

İsmailağa Cemaati son dönemlerde 'İsmailağa' ve 'Mahmud Osmanoğlu Hocaefendi'nin adını kullanarak kamuoyunu yanıltanlara karşı bir basın toplantısı düzenledi.
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı tarafından İstanbul Fatih'te düzenlenen basın toplantısına Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı Başkanı Celal Erzincanlıoğlu, Vakfın Avukatı Esad Gökdemir ve cemaatin önde gelen isimleri katıldı.
İsmailağa Cemaati adına açıklamada Avukat Esad Gökdemir, Mekke'de yaşanan olayların cemaat ile hiçbir ilgisinin bulunmadığına vurgu yaparak, "Öncelikle, insanlığın eşitlendiği, İslam'ın birlik, barış ve huzur mesajının bütün dünyaya ve insanlığa en yüksek tablosunu sunan Hac, Umre ve Harem-i Şerif hakikatini idrâk edemeyen nâdanların Mekke'de sebep oldukları utanç verici hadiselerin, İsmailağa'nın asli ve merkezi yapısı, hüviyeti ve temsil değerleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığının bilinmesi gerekmektedir. Mekke'de yaşanan ve bütün Müslümanları derinden üzen ve utandıran o vahim hadiseler dolayısıyla, halen devam ettirdikleri fitneci ve ifsad edici faaliyetleri, iddia ve ithamlarıyla kime ve neye hizmet ettikleri meçhul bu nâdanların bütün ikazlara ve hukuki müdahalelere rağmen ısrarla kullanmaya devam ettikleri İsmailağa'nın adıyla olduğu kadar, ruhu ve manasıyla da hiçbir münasebetleri yoktur" ifadelerini kullandı.

"MASUM BAYRAKTAR, MAHMUT EFENDİ HAZRETLERİ TARAFINDAN ZAMANINDA CEMAATTEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"
Masum Bayraktar'ın, İsmailağa camiasının adını kullanarak bağış topladığını ve vatandaşların bunlara itibar etmemesi gerektiğini belirten Avukat Gökdemir, "Mahmut Efendi Hazretleri tarafından zamanında cemaatten uzaklaştırılan Masum Bayraktar ve etrafında topladığı kişilerle kurmuş olduğu; 'Fatih Medreseleri, İsmailağa İlim, Hizmet ve Yaşatma Derneği, FM TV, ismailaga.com.tr' gibi kuruluşların cemaatle bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu kuruluşlarla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup inşallah yakın zamanda olumlu sonuçlar alınacaktır. Bununla birlikte Masum Bayraktar ve etrafındakiler kapı kapı dolaşıp kumbaralar dağıtarak İsmailağa Camiası ismi ve faaliyetleri anılmak suretiyle, talebelere yardım adı altında ve daha başka gerekçelerle bağış ve nakdî yardım topladıkları konusunda defalarca şikayet aldık ve bu şikayetler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. İsmailağa Cemaati'ne gönül vermiş olan kişilere şunu tekrar hatırlatmak isterim ki; İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı olarak, Mahmut Efendi Hazretleri'nin usulü üzere, dünden bugüne umumi ortam ve organizasyonlarda herhangi bir yardım ya da bağış toplama türünden faaliyetler içerisinde bulunmadık. Dolayısıyla bu tür taleplerde bulunanları bizlere bildirmelerini rica ediyorum" diye konuştu.
(Rıfat Fırat /İHA)

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