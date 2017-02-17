İsmail Özbayraktar: 'Sporcu sayımız az'

Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, genç bir nüfusa sahip olmamıza rağmen sporcu sayımızın az olduğunu belirterek, 'Dünyaya baktığımız zaman bizim çok genç bir nüfusumuz var. El ele vererek sporcu sayımızı arttırmamız lazım' dedi.

Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, genç bir nüfusa sahip olmamıza rağmen sporcu sayımızın az olduğunu belirterek, "Dünyaya baktığımız zaman bizim çok genç bir nüfusumuz var. El ele vererek sporcu sayımızı arttırmamız lazım" dedi.

18 Ülkeden 110 Atletin katıldığı İstanbul Indoor Cup heyecanı bugün Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda start aldı. Bu yıl ilk kez Avrupa Atletizm Birliği Permit yarışmaları kapsamına alınan İstanbul Indoor Cup'ta kadınlarda 4, erkeklerde 7 olmak üzere toplam 11 branşta yarışlar devam ediyor. Organizasyon hakkında İHA'ya açıklamalarda bulunana Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, bu tarz organizasyonların sayısının arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.



"ZAMANLA DAHA DA İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarz organizasyonlara önem verdiklerini ifade eden Özbayraktar, "Aslında bu sene 6'ıncısı düzenleniyor. Ama son 2 senedir Atletizm Federasyonu ile birlikte bu organizasyonu yapıyoruz. Bu senede 'Permit' kategorisinde yapılıyor. Bu bizim için mutluluk verici bir şey. Olimpiyatlara giden yolda bu tarz organizasyonların sayısının artması lazım. Puzzleın bir parçası olarak gördüğümüz salon atletizmini de destekleme kararı aldık. Zamanla bunu daha da iyi yerlere getireceğiz" şeklinde konuştu.



"SPORCU SAYIMIZ AZ"

İstanbul'a spor kültürünü yerleştirmeyi kendilerine hedef seçtiklerini söyleyen İsmail Özbayraktar, "Aynı zamanda bu organizasyonların hem sporcu sayısını hem de izleyici sayısını arttırmak için çalışmalar yapmaktayız. Seyircisiyle, katılımcısıyla, sporcusuyla hepsi bir bütün. Bütünü kapsayacak şekilde hareket etmek lazım. Okullara giderek çocuklara atletizm dallarını tanıtıyoruz. Ama genel olarak baktığımızda sporcu sayımız az. Dünyaya baktığımız zaman bizim çok genç bir nüfusumuz var. El ele vererek sporcu sayımızı arttırmamız lazım. Ondan sonra bir Olimpiyat Şampiyonu çıkmaması mümkün değil. 'Suya adını yaz' diye bir projeye başladık. Şu an 9-10 yaş grubunda güzel başarılar elde ediyoruz. Bu da bizi inanılmaz mutlu ediyor. Önemli olan yeteneği keşfedip sürdürülebilir hale getirmek. 14-15 yaşındaki çocuğun spordan sıkılmaması lazım. Bunu sağlayacak organizasyonları da düzgün yaparsak ileride çok başarılı sporcular çıkarabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)