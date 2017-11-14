14.11.2017 12:07 İsmail Kahraman parti ziyaretlerine başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

TBMM Başkanlığı için tekrar adaylık başvurusunda bulunan İsmail Kahraman destek istemek için ziyaretlere başladı. Kahraman, bu kapsamda MHP Genel BAşkanı Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Kahraman, MHP Lideri Bahçeli, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal ve Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta tarafından kapıda karşılandı.



