İsmail Kahraman'dan vekillere 'Meclis binası' mektubu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, '57 yıllık binamız ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Muhakkak ki Gazi Meclisimiz, devletimiz ve misyonumuzla mütenasip güzel bir binaya kavuşmalıdır' dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "57 yıllık binamız ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Muhakkak ki Gazi Meclisimiz, devletimiz ve misyonumuzla mütenasip güzel bir binaya kavuşmalıdır" dedi.

Milletvekillerine bir mektup gönderen Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yapılan tadilat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kahraman, Genel Kurul kulislerinin yenilendiğini, geniş, kullanışlı ve ferah hale getirildiğini belirttiği mektubunda, "Üst balkonlar yeniden düzenlendi. Çalışmalar devam etmektedir. Başkanlık Divan Salonu genişletildi; döşeme, kapı, pencere, tavan tesisatları yenilendi. Meclisimizi layıkıyla temsil edebilecek hale getirildi. Depo olarak kullanılan ve sözde sığınak olarak bilinen mekanlarımız yeniden inşa edildi. Ayrıca ana bina ile yıkılan A-B blokları arasındaki alanın altında günümüz şartlarına ve sivil savunma normlarına uygun, toplantı salonu da olan bir sığınağın yeniden inşası planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.



"MESCİTLER RAMAZAN AYININ İKİNCİ HAFTASINDA İBADETE AÇILACAK"

İktidar kulisi ile Grup Toplantı Salonu altında hanımlar için de ayrı bir bölüm olacak şekilde 350 kişilik bir mescit inşa edildiğini belirten Kahraman, "Mescitler Ramazan ayının ikinci haftasında ibadete açılacaktır. Her iki kuliste de yer alacak şekilde 64'er kişilik odalardan ve ayrıca dış oturma mekanlarından oluşan alttan ısıtmalı yüz yirmi beşer metrekarelik konforlu kış bahçeleri inşa edildi. F Blok'ta yer alan tören salonu elden geçti. Alt ve üst mekanları ile birlikte daha kullanışlı ve konforlu hale getirme çalışmaları sürdürülmektedir. Ziyaretçi giriş kapıları modernize edildi, fiziki mekanlar genişletildi. Güvenlik önlemleri arttırıldı. Ziyaretçilerin dış mekanda beklemeden ve güvenlik riski oluşturmadan külliyeden girişlerine imkan sağlandı" açıklamasını yaptı.

İsmail Kahraman, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde savaş uçakları ve helikopter saldırılarına maruz kalan Gazi Mecliste bir demokrasi müzesi ve anıtı oluşturulmasına ilişkin proje çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Ankara Beştepe'deki tesislerimizde yapılan düzenlemeler ile tüm donanımlar elden geçirildi ve yenilendi. İstanbul'da Beşiktaş, Yıldız ve Florya'daki sosyal tesislerimizde yenileme ve tadilat çalışmaları sürmektedir. Yalova'daki sosyal tesisimiz yıl içerisinde hizmete açılacaktır. Bildiğiniz gibi mevcut arka binamızın projesi 1937 yılında yapılmıştır. Harp ve mali imkansızlıklar sebebiyle ile inşaat 1960 yılında tamamlanabilmiştir. 57 yıllık binamız ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Muhakkak ki Gazi Meclisimiz, devletimiz ve misyonumuzla mütenasip güzel bir binaya kavuşmalıdır. Zaman içinde böyle bir binanın gerçekleşmesi temennisi ile nice mübarek günlere, sağlık, sıhhat, afiyet içinde hayırlı çalışmalara ve başarılara ulaşmanızı dilerim."

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)