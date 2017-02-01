01.02.2017 17:28 'İslami Dayanışma Oyunları'na geri sayım sürüyor

4. İslami Dayanışma Oyunlarının başlamasına 100 gün kala Azerbaycan'da çalışmalar hızla ilerliyor. 4. İslami Dayanışma Oyunlarının başlamasına 100 gün kala Azerbaycan'da çalışmalar hızla ilerliyor.

12-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 4. İslami Dayanışma Oyunlarında 53 ülkeden 20 branşta 3 bin 500'ü aşkın sporcu mücadele edecek. Oyunların başlamasına 100 gün kala basına açıklamalarda bulunan Bakü 2017 Kurumsal Direktörü Elçin Seferov, "Bütün büyük organizasyonlarda 100 gün kutlanıyor. Bu son 100 içinde bizim yapacağımız işler var. Daha önce yarışların düzenlenmediği yeni yapılan tesislerde çalışmaları bitirmemiz gerekiyor. 100 gün içinde her gün oyunlara tam hazır olmak için yoğun bir şekilde çalışacağız" dedi.

Bilet fiyatlarının Avrupa Oyunlarındaki fiyatlarla aynı olacağını vurgulayan Seferov, "Seyircilere online, internet üzerinden biletleri almalarını öneriyoruz. 260 binden fazla bilet satmayı düşünüyoruz. Açılış gösterisi için çalışmalara yaklaşık 6 aydır başladık. Sadece açılışın yapılacağı stadyumdaki çalışmalara 16 Ocak'ta başladık" ifadelerini kullandı.



BAKÜ 2017 4. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI

Bakü'de 12-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan oyunlarda cimnastik, atletizm, 3x3 basketbol, boks, futbol, plaj futbolu, yüzme, hentbol, judo, karate, atıcılık, masa tenisi, tekvando, voleybol, halter, güreş, wushu, zurkhaneh ve badminton gibi spor branşlarında yarışmalar yapılacak.

İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun (ISSF) 2013 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenen genel kurulunda, 4. İslami Dayanışma Oyunları'na Bakü'nün ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Endonezya'nın Palembang kentinde 2013 yılında düzenlenen 3. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde, ISSF bayrağı da Azerbaycan'a devredilmişti.

(Kamil Nadirli / İHA)

