10.09.2017 09:44 İslam ülkelerine 'Arakan' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatına 'Arakan' çağrısında bulunarak, 'Elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatına 'Arakan' çağrısında bulunarak, "Elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesinin açılış oturumunda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar vardı. Cumhurbaşkanı, Teşkilata çağrıda bulunarak, "Myanmar'da Müslüman kardeşlerimizin çektiği zulüm, işkence ve sürgünlerin son bulması için de hep birlikte gayret göstermeliyiz. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlarına da tepki gösterdi. Erdoğan, İlk kıblemiz Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ihlal edilmesine de asla izin veremeyiz. Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlıkların, tahriklerin ve provokasyonların önüne geçilmesi için çok daha kararlı bir tutum ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.



