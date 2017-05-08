İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterini kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymin'i kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymin'i kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymin'i kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, kabulde İİT'nin doğuş nedeninin Kudüs olduğu, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi yönünde çalışmaya, gayret sarf etmeye ve Genel Sekreter El Useymin'iin özellikle İslamofobi alanındaki çalışmalarına destek vermeye devam edileceği vurgulandı. İİT dönem başkanı olarak Kudüs ve Harem-i Şerif'e ilişkin gelişmelerden duyulan kaygıların tüm uluslararası muhatapların dikkatine getirilmeye devam edileceği ifade edildi.

(Musa Erdoğan /İHA)