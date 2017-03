'İslam'ı terörle eş anlamlı hale getirmek için olağanüstü gayret var'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'İslam'ı gerilikle, kanla, barutla terörle eş anlamlı hale getirmek için olağanüstü gayret sarf edenler var' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "İslam'ı gerilikle, kanla, barutla terörle eş anlamlı hale getirmek için olağanüstü gayret sarf edenler var" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tokyo Camii ve Külliyesinin kuruluşunun 80'inci yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesi Tandoğan yerleşkesi 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen '4. Uluslararası Abdürreşit İbrahim Sempozyumu'na katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, "Dünya büyük siyasi gerilimler içerisinde. 19'uncu yüzyılın sonundan itibaren özellikle dünyanın birçok yerinde Müslüman toplulukların derin, siyasi, ekonomik ve sosyal çalkantılar yaşadığı bir dönem. Büyük bölünmelerin büyük parçalanmaların, dağılmaların yaşandığı bir dönem. Aynı zamanda Batı medeniyeti ile olan yarışta geri kalmış olmanın vermiş olduğu bir mağlubiyet psikolojisi içinde zihin dünyasının da dağılmış olduğu bir dönem" ifadelerini kullandı.

Söz konusu sempozyumun 4'üncüsünün yapıldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Konya'da, Kazan'da, Japonya'da ve burada yani Ankara'da yapıldı. Ümit ediyorum ki bu her yıl yapılarak, çok farklı yönleri ile gündeme getirilerek, geleneksel bir hal alır" değerlendirmesinde bulundu.



"İSLAM'I TERÖRLE EŞ ANLAMLI HALE GETİRMEK İÇİN OLAĞANÜSTÜ GAYRET SARF EDENLER VAR"

Kurtulmuş, içinde bulunulan dönemde İslam dünyasında ciddi alt üst oluşların yaşandığını savunarak, "Bir taraftan İslam karşıtlarının bütün dünyada islamafobi merkezlerini harekete geçirerek, Müslüman karşıtlığı ve İslam düşmanlığını ne kadar güçlü bir şekilde yaydığını görüyorsunuz. Diğer taraftan İslam dünyası çok önemli çabalar içerisinde kıvranıyor, uğraşıyor, ayağa kalkmaya çalışıyor. Türkiye, İslam dünyasının özeti olarak, bir taraftan siyasi ve ekonomik istikrarını sağlamaya çalışıyor. Bir taraftan teknolojide ileri gitmeye çalışıyor. Bir taraftan uzay araştırmaları merkezimizi kurmaya çalışıyoruz. Bir taraftan hızlı trenlerimizle, köprülerimizde, Marmaraylarımızla, yollarımızla gerçekten modern bir Türkiye olmaya gayret ediyoruz. Bir taraftan kendi değerlerimiz üzerinde yükselmeye çalışıyoruz. Bütün bunları yaparken maalesef bir olumsuz gelişmeyi de Doğu'dan Batı'ya bütün İslam dünyasında yaşıyoruz. İslam'a karşı açıktan ve dışardan saldırılarını sürdüren İslamafobi merkezleri olduğu gibi maalesef İslam'ın muazzez ve mukadder adını kullanarak, İslam adına cinayet işleyenler, İslam'ı kötü bir şekilde dünyaya tanıtanlar, İslam'ı gerilikle, kanla, barutla terörle eş anlamlı hale getirmek için olağanüstü gayret sarf edenler var. İsimleri şu ya da bu terör örgütü olabilir. Ama inanın ki birbirine düşmen gibi görünse de islamafobi odakları ile İslam'ın adını kullanarak, terör ve İslam'ı eş anlamlı hale getirmek isteyenler aynı odaklardır. Aynı çevrelerdir" şeklinde konuştu.

"30 sene evvel 20 sene evvel böyle bir sempozyum yapılamazdı" diyen Kurtulmuş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Çünkü Japonya Camii'nden bahsetmek, Japonya'da İslam'ın dirilişinin öncüsü olan Abdürreşit İbrahim'den bahsetmek, geri bir tavır, geri bir anlayış olurdu. Hiçbir rektör buna cesaret edemeyeceği gibi hiçbir araştırma merkezi de Abdürreşit üzerinden konuşamazdı. Çok şükür Türkiye'de bu konuda ileri bir noktaya geldik. Bütün medeniyetimizin, geçmişinin hepsine birden sahip olmak durumundayız."



"TARİHİMİZİ DÜZGÜN OLARAK OKUMAYA BAŞLADIK"

Konuşması sırasında Bülent Ecevit ile ilgili bir örnek veren Kurtulmuş, "Bülent Ecevit, Sultan Vahdettin ile ilgili 'hain olmayabilir. Vahdettin'e neden hain diye bakıyoruz ki? O da memleketi için bir şey yapmıştır' dediği zaman hatırlayın. Başbakan olmasına rağmen adamın üstüne bütün oklar hedef olarak salındı. 'Sen nasıl olur da böyle bir şey söylersin' diye linç edilmeye çalışıldı. Halbuki bir şey söylüyordu. Tarihin her sayfası bizimdir. Tarihteki her aktör bizimdir. İyi ile kötüsü ile şimdi biz tarihimizi düzgün olarak okumaya başladık" şeklinde konuştu.

Sempozyuma Başbakan Yardımcısı Nurman Kurtulmuş'un yanı sıra Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Hiroshi Oka ile Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş de katıldı.

(Benan Özben / İHA)