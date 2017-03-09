İslam Dayanışma Oyunlarına katılacak takımlar belli oldu

Azerbaycan'da 4'üncüsü düzenlenecek İslam Dayanışma Oyunları için çalışmalar devam ediyor. Oyunlarda yer alacak futbol takımları belli oldu ve futbol turnuvasının kuralları da açıklandı.

Azerbaycan'da 4'üncüsü düzenlenecek İslam Dayanışma Oyunları için çalışmalar devam ediyor. Oyunlarda yer alacak futbol takımları belli oldu ve futbol turnuvasının kuralları da açıklandı.

Azerbaycan Milli Futbol Takımının ev sahibi ülke olarak yer alacağı oyunlarda Türkiye, Suudi Arabistan, Kamerun, Umman, Fas, Filistin ve Cezayir milli takımları yer alacak. Azerbaycan İslam Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi'nin yaptığı düzenlemelere göre takımlar 23 yaş altı futbolculardan oluşacak, her takımın kadrosunda üç adet 23 yaş üstü futbolcu yer alabilecek.

Turnuva 4 takımdan oluşan iki gruptaki karşılaşmalarla başlayacak. Grubu birinci ve ikinci sırada tamamlayan takımlar yarı final mücadelesine çıkacak.

12-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda 53 ülkeden 20 branşta 3 bin 500'ü aşkın sporcu mücadele edecek.

(Kamil Nadirli / İHA)