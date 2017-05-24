Islak imzalı belgelere son

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, artık işletmelerin sanayi siciline kayıt için elektronik ortamda tüm işlemlerini tamamlayarak, yine elektronik ortamda belgelerini alabileceği kaydedildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, artık işletmelerin sanayi siciline kayıt için elektronik ortamda tüm işlemlerini tamamlayarak, yine elektronik ortamda belgelerini alabileceği kaydedildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi (BAMS) çalışmaları kapsamında Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'nin güncellenmesi ile birlikte ıslak imzalı olarak düzenlenen "sanayi sicil belgesi" artık elektronik ortamda düzenlenebilecek. Ayrıca, sanayi sicil belgesi vize işlemleri de elektronik ortamda yapılabilecek.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili Tebliğ bugünkü resmi gazetede yayımlandı. Bundan böyle artık işletmeler sanayi siciline kayıt için elektronik ortamda tüm işlemlerini tamamlayıp, elektronik ortamda belgelerini alabileceklerdir" denildi.

(Benan Özben/İHA)