Islak imzada kumpas davasında 10 tahliye

Ergenekon davasında delil kabul edilen 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu gerekçesiyle açılan davada tutuklu bulunan 15 tutuklu sanıktan 10'unun tahliyesine karar verildi.
Ergenekon davasında delil kabul edilen 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu gerekçesiyle açılan davada tutuklu bulunan 15 tutuklu sanıktan 10'unun tahliyesine karar verildi.
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