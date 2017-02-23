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Islak imzada kumpas davasında 10 sanığa tahliye
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Islak imzada kumpas davasında 10 sanığa tahliye

Ergenekon davasında delil kabul edilen 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu gerekçesiyle açılan davada 15 tutuklu sanıktan 10'unun tahliyesine karar verildi.

Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu gerekçesiyle açılan davada 15 tutuklu sanıktan 10'unun tahliyesine karar verildi.
CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çicek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğuna ilişkin davanın ilk duruşması sona erdi. İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Salı günü görülen ve dün gece geç saatlerde sona eren duruşmada sanık ve avukat ifadelerinin ardından ara karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, sanıklar Eyüp Kandemir, Gürol Berber, Haluk İnce, Mehmet Akın ve Salih Sala'nın mevcut delil durumu ve yöneltilen suçlamaların vasfı nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, tutuklu sanıklar İsmail Çakır, Lokman Başer, Özlem Karslı, Kemal Çakır, Nazmiye Aktaş, Ali Arabacı, Hakan Kaymak, Ahmet Mesut Mudu, İbrahim Savaş Uğurlu ve Ahmet Bülent Özata'nın adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Mahkeme, emekli albay Dursun Çiçek'in davaya 'katılan' sıfatıyla kabulüne, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un suçtan zarar görme ihtimali bulunmadığından katılma talebinin reddine hükmetti. Bir sonraki duruşmanın 2'nci gününde gizli tanıklar Tanık Emin, Tanık Zülfikar ve Tanık Avcı'nın, 3'üncü gününde dinlenmeleri için ise 10 tanık hakkında davetiye çıkarılmasına karar veren heyet, İstanbul KOM Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak, sanıkların ByLock veya örgütün diğer haberleşme programlarını kullanıp kullanmadıklarının tespit edilmesini istedi.
Kararda, Jandarma Kriminal Dairesi eski Başkanı Albay Burhanettin Cihangiroğlu'nun Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı hatırlatıldı. Yargıtaydaki davanın 'tekrar eden' kapsamında olup olmadığının tespit edilmesi ile fiili ve hukuki kesintinin tespiti açısından yargılamanın birlikte yapılması gerektiği belirtildi. İlgili dosya üzerinden birleştirmeye muvafakat olup olmadığı konusunda Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesine yazı yazılmasına hükmedildi.
Duruşma 8-9-10 Mayıs 2017 tarihine ertelendi.
(Başak Akbulut/İHA)

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