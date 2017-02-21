'Islak imzada kumpas' davası başladı

Ergenekon davasında delil kabul edilen, 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' belgesinde ıslak imzası bulunduğu öne sürülerek, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e 'kumpas' kurulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada haklarında dava açılan 15'i tutuklu 18 kişinin yargılanmasına başlandı.

Ergenekon davasında delil kabul edilen, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı' belgesinde ıslak imzası bulunduğu öne sürülerek, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e "kumpas" kurulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada haklarında dava açılan 15'i tutuklu 18 kişinin yargılanmasına başlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çicek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı' belgesinde ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğuna ilişkin dava Çağlayan Adliyesi'nde başladı. İstanbul 24. Ağır Ceza mahkemesi'de görülen olan davada, eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Cengiz Haluk İnce, Salih Sala, Ali Arabacı, Nazmiye Aktaş, Kemal Çakır, Özlem Karslı, Lokman Başer, Gürol Berber, Mehmet Akın, Eyüp Kandemir, İsmail Çakır, Ahmet Bülent Özata, İbrahim Savaş Uğurlu, Ahmet Mesut Dudu ve Hakan Kaymak tutuklu sanık, dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli albay Burhanettin Cihangiroğlu, Hüseyin Bülent Üner ve Kemal Pelit ise tutuksuz sanık olarak yer aldı. Şikayetçiler Dursun Çiçek ve Serdar Öztürk davada hazır bulunurken, Çiçek'in avukatlığını ise kızı İrem Çiçek üstlendi.

Davada sanıklar, 'gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercumanlık yapma' ve 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından, ayrı ayrı 8,5 yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

(Doğan Can Cesur / İHA)