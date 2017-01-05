05.01.2017 16:46 İşkur Müdürü Yücekaya göreve başladı

Kilis'ten Adıyaman'a tayini çıkan İşkur Müdürü Emin Yücekaya, göreve başladı. Kilis'ten Adıyaman'a tayini çıkan İşkur Müdürü Emin Yücekaya, göreve başladı.



İşkur Adıyaman Müdürü Ramazan Tatar'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan yerine Kilis İşkur Müdürü Emin Yücekaya atandı. 2012 yılında yaklaşık 9 ay Adıyaman'da İşkur Müdürü olarak görev yapan Emin Yücekaya yeniden Adıyaman'a atandı. Adıyaman İşkur Müdürlüğüne atanan Emin Yücekaya göre başladı.



Kilis'te yaklaşık 3 buçuk yıl görev yaptıktan sonra yeniden Adıyaman'a atanan Emin Yücekaya, Adıyaman'a hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



Emin Yücekaya, "Adıyaman'ın sosyal ve ekonomik dinamiklerini biliyorum. Kurumda arkadaşlarımızdan brifing alıp kendimize bir yol haritası çıkartacağız İlgili kamu, sivil toplum, sosyal taraflarla görüşeceğiz. Kurum olarak iyi bir mirası devralıyorum. Daha iyiye taşımak için arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalışacağız. Önemli oranda destek kuruluşuyuz. Bu anlamda özel sektörden gelebilecek talepleri karşılamak üzere her türlü kolaylığı sağlayacağız. Memleketimin insanına hizmet edeceğim için mutluyum. Umuyorum ki ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde çalışarak güzel hizmetler üretiriz" dedi.

