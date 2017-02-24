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İskoçya Parlamentosu'ndan 'Hocalı Katliamı' kararı
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İskoçya Parlamentosu'ndan 'Hocalı Katliamı' kararı

İskoçya Parlamentosu'nda Hocalı katliamı ile ilgili karar kabul edildi.

İskoçya Parlamentosu'nda Hocalı katliamı ile ilgili karar kabul edildi.
Bu yılın şubat ayı başında İskoçya parlamentosunda temsil edilen tüm siyasi partilerin genel mutabakatı ile Hocalı Katliamına siyasi değer verilmesi kararlaştırıldı. Bu amaçla Hocalı soykırımının 25'inci yıldönümü arifesinde bu olaylara siyasi değer verilmesi hakkında kararın metni, parlamentonun sitesinde yayınlandı. İskoçya Parlamentosu üyelerinin mutlak çoğunluğu kendi isimlerini karar tasarısının metnine ekleyerek, tasarının kabulüne destek verdiler. Sözde Ermeni Soykırımını dünyada tanıtmaya çalışıldığını vurgulayan Cavanşir Feyziyev,"Düşmanlarımız 100 yıla yakın bir süredir ki, Sözde Ermeni Soykırımı'nı dünyada tanıtmaya çalışıyorlar, çabalar gösteriyorlar. Bazı ülkelerde, Türkiye ve Azerbaycan'a, Türk devletlerine baskı yapmak isteyen ülkeler tarafından onların bu çabaları destekleniyor. Bunun sonucunda bazı ülkeler bu uydurma soykırım hakkında karar kabul etti" dedi. Feyziyev,"Hocalı Katliamı'nın üzerinden 25 yıl geçmesine bakmayarak bu katliama maruz kalanlar, katliamın canlı şahitleri hala hayattalar. Biz bu katliamı bütün dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda "Hocalı'ya Adalet" kampanyası çerçevesinde bu katliamı dünyaya tanıtıyoruz.

"İSKOÇYA PARLAMENTOSU HOCALI KATLİAMI'NI SOYKIRIM OLARAK KABUL ETTİ"
İskoçya Parlamentosu Hocalı Katliamı'nı soykırım, insanlığa karşı suç gibi kabul etti. Bu da Azerbaycan-Ermenistan sorununda Azerbaycan'ın haklı tutumunun kanıtıdır. Biz İskoçya Parlamentosu üyelerine minnettarlığımızı bildiriyoruz" ifadelerini kullandı. Kabul edilen kararda Azerbaycan ile İskoçya arasında karşılıklı dostluk ve işbirliğinin mevcut olduğu vurgulanmakla beraber, geçen yüzyılın 90'lı yıllarında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleştirilen işgal kötülendi. Parlamento üyelerinin yüzde 80'inin lehine olduğu kararda Hocalı soykırımını yapanların savaş suçları ve insanlığa karşı suç olarak değerlendiriliyor. Gelecekte bu tür olayların dünyanın hiç bir yerinde baş vermemesi için böyle bir kararın kabul edilmesinin gerekliliği belirtildi. Kararın bir örneği İskoçya Parlamentosu'nda temsil edilen tüm siyasi partilerin yöneticileri tarafından İskoçya parlamentosunda olan Azerbaycan'ın İngiltere Birleşik Krallığı'ndaki Büyükelçisi Tahir Tağızade, Azerbaycan-İngiltere Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Milletvekili Cavanşir Feyziyev, İskoçya Azerbaycan Topluluğunun Başkanı Fuad Elekberov'a sunuldu. Kasım 2016'da Tağızade, Milletvekili Cavanşir Feyziyev İskoçya'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaret sırasında İskoçya Parlamentosu'nda bir dizi görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde İskoçyalı parlamenterlere verilen detaylı bilgiler doğrultusunda bu yılın Şubat ayının başlarında İskoçya parlamentosunda temsil edilen tüm siyasi partilerin genel mutabakatı ile Hocalı Katliamı'na siyasi değer verilmesi kararlaştırıldı ve bu amaçla Hocalı soykırımının 25. yıldönümü arefesinde bu katliam hakkında kararın metni parlamentonun sitesinde yayınlandı.
Öte yandan Hocalı Katliamında Ermenistan tarafından Azerbaycan kenti olan Hocalı'nın işgali sonucunda 26 Şubat 1992'de 613 kişi katledildi. Katledilenlerden, 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i ise yaşlı insanlardan oluşuyor. Katliamda, 487 kişi yaralanmış, bin 275 kişi de rehin alınmıştı. 150 kişiden ise hala bir haber alınamadı.
(Kamil Nadirli / İHA)

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