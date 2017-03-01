İskenderun toz bulutlarına teslim

Hatay'ın İskenderun ilçesi toz bulutlarına teslim oldu. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle deniz trafiği durma noktasına geldi.
Hatay'ın İskenderun ilçesi toz bulutlarına teslim oldu. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle deniz trafiği durma noktasına geldi. İskenderun'da etkili olan fırtına sonrası oluşan toz bulutları, İskenderun körfezini tamamen etkisi altına aldı. Solunum rahatsızlığı olanlar için tehlike oluşturan toz bulutları, günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Toz bulutları nedeniyle görüş mesafesi özellikle deniz trafiğini durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İskenderun'da toz bulutları etkisini sürdürüyor. (Ahmet Seher / İHA)
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