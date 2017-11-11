11.11.2017 17:05 İskenderun Kitap Fuarı açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen 'İskenderun Kitap Fuarı' açıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen 'İskenderun Kitap Fuarı' açıldı.

1. İskenderun Kitap Fuarı, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ev sahipliğinde üniversite kampus alanında gerçekleştirildi.

İskenderun'da bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirten İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Kitap gibi, kitap fuarı gibi ülkemizin kültür sanatına gelişmesine çok etki edecek bir etkinlikte beraber olduğumuz için, katkı ve destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Dost bulmakta zorlanıyor insan. İşte Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün sözü aynen şu şekilde: 'Kitaplar vazgeçilmez ve asla aldatmayan dostlardır'" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Çin atasözünden örnek vererek, "Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız buğday ekin, on yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç ekin, elli yıl sonrasını düşünüyorsanız orman yetiştirin ama yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin. Kitaplar çok önemli. Bizim medeniyetimizin, dinimizin emri de ilk sözü de oku sözüdür" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Yayman ve protokol mensupları İskenderun Kitap Fuarı'nın açılışını gerçekleştirerek hep birlikte kitap fuarında açılan stantları gezdi.

10-19 Kasım tarihleri arasında açık olacak fuar kapsamında 150 yayınevi, yüz binlerce kitap ile halkla buluşacak. Birçok yazarın katılımıyla konferans, söyleşi ve imza programı gerçekleştirilecek.

(Mustafa Mert/İHA)

