03.01.2017 21:19 İskenderun'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'da yolun karşısına geçen 2 üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci de ağır yaralandı. Hatay'da yolun karşısına geçen 2 üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci de ağır yaralandı.



Alınan bilgilere göre, İskenderun Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun bulunduğu kavşakta meydana geldi. Sınav sonrası İskenderun'a dönüş yapmak isteyen İSTE Bilgisayar Programcılığı Bölümünde okuyan 2 öğrenciye karşıdan karşıya geçerken bir araç çarptı. Aracın çarpması sonucunda savrulan iki öğrenciden İskenderunlu Eda Tütüncü hayatını kaybederken, Siirtli olduğu öğrenilen Rabia Turhan ise İskenderun Özel Gelişim hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Rabia Turhan'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi.



Kaza haberini alan İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve yardımcıları hastaneye giderek yaralı olan öğrencileri Rabia Turhan'ın durumu hakkında bilgiler aldılar.



Rektör Dereli kazadan dolayı çok üzgün olduğunu hayatını kaybeden öğrencileri Eda Tütüncü'ye Allah'tan rahmet yakınları, arkadaşları ve tüm üniversite camiasına başsağlığı, ağır yaralı Rabia Turhan'a acil şifalar diledi.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

