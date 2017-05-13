Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İşkenceci bakıcı Marmaris'te yakalandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İşkenceci bakıcı Marmaris'te yakalandı

İstanbul'da bakıcılığını yaptığı bir bebeğe işkence yapan Ukraynalı bir kadın ailenin dedektif gibi iz sürmesi sonucu Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da bakıcılığını yaptığı bir bebeğe işkence yapan Ukraynalı bir kadın ailenin dedektif gibi iz sürmesi sonucu Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan İşadamı S.E.(37) ve eşi yabancı uyruklu M.T. E. çocuğunun evde bakımı için 6 ay önce yatılı kalan Ukrayna uyruklu 54 yaşındaki bakıcı Nadia Shapoval'ı işe aldı. Mayıs ayı başında anne M.T.E.,çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve tedirgin davranışlar sergilediğini fark ederek eşi S.E.'ye durumu anlattı. Baba, bakıcının hareketlerinden şüphelenerek evinin çeşitli odalarına gizli kamera yerleştirdi. Bir süre sonra Ukraynalı bakıcının davranışlarından rahatsız olan aile bakıcıyı işten çıkardı. Anne M.T.E., eve yerleştirilen gizli kameraları tek tek izlediğinde gördüklerine inanamadı. Çocuğunun emanet ettiği bakıcı, deyim yerindeyse çocuğuna işkenceye kadar varan kötü muamele yaptığını gördü. Durumu eşine anlatan anne görüntüleri beraber izledikten sonra İstanbul Esenyurt ilçesinin Kıraç Polis Merkezi'ne gidip şikayette bulundu.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ
İş adamı S.E, çocuğunu işkence yapan bakıcıyı bulmak için harekete geçti ancak bir sonuç elde edemedi. Bakıcının sık gittiği alt komşusuna giden baba, video görüntülerini izlettirdi. Komşusu,arkadaşının Marmaris'e gidebileceğini ve orada bir arkadaşı olduğunu söylediğini. S.E., bir arkadaşıyla birlikte özel otomobiliyle Cuma günü şafak vakti Marmaris İlçesi'ne geldi.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne gelen S.E., durumu polise bildirdi. Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ukraynalı bakıcıyı bulmak için İş adamı ile birlikte harekete geçti. Polis ve baba aksiyon filmlerini aratmayacak fiziki takiple sonuca ulaştı.
Cuma akşam saat 22.00 sıralarında Tepe Mahallesi 61 sokak üzerinde tek başına yürüyen Ukraynalı bakıcı Nadia Shapoval iş adamı ve polis tarafından yakalandı. Karşısında işadamını gören kadın ağlayarak sinir krizi geçirdi.
Hastanede alınan doktor raporu sonrası Şehit Nedip Eker Polis Merkezi'ne getirilen Nadia Shapoval, yeminli tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde susma hakkını kullandı. Nöbetçi Savcı tarafından gözaltına alınan bakıcının işlemleri ardından mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.
İsminin gizli kalmasını isteyen iş adamı S.E., çocuğunun eski bakıcısından şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.
(Vural Efecik/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Feci kazada ölü sayısı 20'ye yükseldi
Milli tenisci Cem İlkel, Özbekistan'da ikinci oldu
Tombala çetesine operasyon 2'si polis 14 kişi gözaltında
Şehit Astsubay memleketine gönderildi
Soma: 3 yıldır dinmeyen acı
Bursa'da 1.5 saat süren rehine operasyonu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Şok detay ortaya çıktı! Ülkeyi yerle bir edip Erdoğan'ı...
Şok detay ortaya çıktı! Ülkeyi yerle bir edip Erdoğan'ı...
O ülke FETÖ'cü hainleri iade etti!
O ülke FETÖ'cü hainleri iade etti!
Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin yeniden...
Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin yeniden...
CHP'ye FETÖ şoku! İl yönetimine kayyum atandı
CHP'ye FETÖ şoku! İl yönetimine kayyum atandı
TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti
TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti
Pentagon: Silahları henüz teslim etmedik
Pentagon: Silahları henüz teslim etmedik
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Feci kazada ölü sayısı 20'ye yükseldi
Feci kazada ölü sayısı 20'ye yükseldi
Milli tenisci Cem İlkel, Özbekistan'da ikinci oldu
Milli tenisci Cem İlkel, Özbekistan'da ikinci oldu
Tombala çetesine operasyon 2'si polis 14 kişi gözaltında
Tombala çetesine operasyon 2'si polis 14 kişi gözaltında
Şehit Astsubay memleketine gönderildi
Şehit Astsubay memleketine gönderildi
Soma: 3 yıldır dinmeyen acı
Soma: 3 yıldır dinmeyen acı
Bursa'da 1.5 saat süren rehine operasyonu
Bursa'da 1.5 saat süren rehine operasyonu
Marmaris'te tur otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Marmaris'te tur otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çaldığı paralarla burnuna estetik yaptırdı
Çaldığı paralarla burnuna estetik yaptırdı
'Zekai Aksakallı'yı vurun' talimatı telsiz konuşmalarında
'Zekai Aksakallı'yı vurun' talimatı telsiz konuşmalarında
Hakkari'de öldürülen terörist sayısı 9'a yükseldi
Hakkari'de öldürülen terörist sayısı 9'a yükseldi
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 27 tutuklama
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 27 tutuklama
Katliam gibi kaza: 17 ölü, 13 yaralı
Katliam gibi kaza: 17 ölü, 13 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English