İskandinav Havayolları uçağı acil iniş yaptı

İskandinav Havayolları (SAS) uçağı kabinde çıkan duman nedeniyle acil iniş yaptı.

İskandinav Havayolları (SAS) uçağı kabinde çıkan duman nedeniyle acil iniş yaptı.

İskandinav Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kabinde çıkan duman nedeniyle kalktıktan kısa bir süre sonra Polonya'nın Gdansk şehrine acil iniş yaptı. SAS sözcüsü Knut Morten Johansen, 88 yolcu ve 5 kabin görevlisinin zarar görmeden uçaktan tahliye edildiğini, dumanların nedeninin ise henüz bilinmediğini açıkladı.

