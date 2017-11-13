13.11.2017 10:12 Işıklandırılan Beyazıt Kulesi havadan görüntülendi

İstanbul'un önemli simgelerinden birisi olan tarihi Beyazıt Kulesinin ışıklandırmaları ile gökkuşağına dönen rengarenk görüntüsü havadan görüntülendi. İstanbul'un önemli simgelerinden birisi olan tarihi Beyazıt Kulesinin ışıklandırmaları ile gökkuşağına dönen rengarenk görüntüsü havadan görüntülendi.

İlk olarak yangınları gözetlemek ve haber vermek amacıyla İstanbul'un Beyazıt Semtinde inşa edilen kulenin rengarenk ışıklandırması ile gökkuşağına dönen görüntüsü havadan görüntülendi. Kulenin gece çekilen görüntüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Süleymaniye Camii'nin ışıklandırmasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çekilen görüntülerde kulenin tepesinin rengarenk ışıklandırma ile İstanbul'un gece manzarasında ışıktan oluşan bir gökkuşağı yansıttığı görülüyor.

1749 yılında ilk olarak ahşap bir şekilde inşa edilen Beyazıt Kulesi 1756'daki Cibali yangınında yandı. 1826'da yeniden yapılan kule yeniçeri ayaklanmasında tekrar yandı. Kule üçüncü kez Sultan II.Mahmut zamanında, 1828 yılında Senekerim Balyan'ın mimarlığı altında tekrar yapıldı. Beyazıt Yangın Kulesi, Nöbet Katı, İşaret Katı, Sancak Katı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Yangın, Beyazıt Kulesinden gündüz sarkıtılan sepetlerle, gece ise fener yakılarak haber verilirdi.

Uzun süre geceleri farklı renklerde aydınlatılarak İstanbullulara ertesi günün hava tahminin duyurulması için kullanıldı. Kulenin mavi renkte aydınlatılması ertesi gün havanın açık olacağını, yeşil yağmuru, sarı renk sisi ve kırmızı renk ise kar yağışını haber veriyor. Bu uygulamaya 1995 yılında son verildi, 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle tekrar başlandı. Kule iki yıl süren çalışmalar sonucunda eskiden olduğu gibi yangın gözetleme, meteoroloji ve yol durumunu bildirmek amacıyla kullanılıyor.



