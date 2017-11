16.11.2017 17:47 IşıK'tan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şu anda tarihin en yoğun terörle mücadele dönemi içinde olduklarını belirterek, 'Terör örgütüne ardı ardına ağır kayıplar verdiriyoruz. Terör örgütü, tarihinin en sıkıntılı, en zor, en fazla kayıp verdiği dönemi yaşıyor' dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şu anda tarihin en yoğun terörle mücadele dönemi içinde olduklarını belirterek, "Terör örgütüne ardı ardına ağır kayıplar verdiriyoruz. Terör örgütü, tarihinin en sıkıntılı, en zor, en fazla kayıp verdiği dönemi yaşıyor" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Fikri Işık, tekstilkent ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ziyaretinin ardından Van Büyükşehir Belediyesine geçti. Burada Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu tarafından karşılanan Fikri Işık, daha sonra makama geçti. Burada gazetecilerde açıklamalarda bulunan Işık, tarihin her döneminde önemini yitirmemiş, Selçuklu, Osmanlı döneminde de Türkiye'nin en önemli 5 vilayetinden birinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Coğrafi konumu ve diğer özellikleriyle Van'ın Türkiye'nin önemli bir il olduğunu vurgulayan Işık, "Yatırımların ve reformların koordinasyonu ve izlenmesi, benim sorumluluğumda olduğu için bugün Van'ı ziyaret etmek ve kentteki yatırımları valimizle, büyükşehir başkan vekilimiz ve diğer arkadaşlarımızla değerlendirmek için buradayız. Dün gece Suat kardeşimizin şehadet haberi geldi. Bugün öğle namazında şehit cenazesine, Suat kardeşimin cenaze törenine katıldık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Biraz önce yine acı bir haber aldık. Hakkari'de 2 askerimizin şehit olduğu, bir askerimizin de ağır yaralı olduğu bilgisi geldi. İki askerimize de Allah'tan rağmen, yaralı askerimize acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.



"Terör örgütünün beli kırılana kadar bu mücadele sürecek"

Terörle çok yoğun bir şekilde mücadele edildiğini ifade eden Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda tarihin en yoğun terörle mücadele dönemi içindeyiz. Terör örgütüne ardı ardına ağır kayıplar verdiriyoruz. Terör örgütü, tarihinin en sıkıntılı, en zor, en fazla kayıp verdiği dönemi yaşıyor. Artık sezonluk terörle mücadele yok, terörle mücadele bütün yıl boyunca, özellikle kış sezonunda da devam edecek. Artık teröristler hangi inde olurlarsa olsunlar, o inlerini bulup onları etkisiz hale getirmek noktasında mücadele kararlılığımız sürüyor. Biraz önce Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımızı ziyaret ettik. Orada arkadaşlarımızın verdiği bilgi, bu konuda hem askerimiz de hem jandarmamız da hem polisimiz de hem tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimizde güçlü bir koordinasyon ve kararlılığın olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kendilerine başarılar diliyoruz. Biz bölgemizde yaşayan her bir insanımızın asayişini, huzurunu ve güvenliğini sağlamak zorundayız. Bu noktada hiçbir şekilde en küçük bir geri adım, en küçük bir taviz kimse beklemesin. Terör örgütünün beli kırılana kadar bu mücadele sürecek. Terör örgütünün bu topraklardan tamamen def edilene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunu başta bölge insanı için, ülkemizin esenliği için yapıyoruz."

Sabah kanaat önderleriyle bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını hatırlatan Fikri Işık, "Onların da düşüncelerini, tespitlerini aldık. İnşallah bu toplantıda ortaya çıkan konuları da adım adım takip edeceğiz. Tekstil kenti ziyaret ettik. Ben Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanıyken inşaat halindeydi. Şu anda binin üzerinde insanımızın çalıştığı ve her geçen gün sayının arttığı bir tekstilkent görmekten mutluluk duydum. İnsanların iş bulması, bizim açımızdan da kent açısından da ülke açısında da son derece önemli. Üretime destek vermeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Işık, daha sonra basına kapalı şekilde Vali Zorluoğlu ile bir süre görüştü.

(Mehmet Salih Akkuş - Yılmaz Sönmez/İHA)