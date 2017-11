18.11.2017 12:49 Işık'tan NATO tatbikatındaki skandala dair açıklama

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 'NATO rezaletinde sorumluların gereken cezaya en ağır şekilde çarptırılmaları bizim açımızdan son derece önemlidir' dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "NATO rezaletinde sorumluların gereken cezaya en ağır şekilde çarptırılmaları bizim açımızdan son derece önemlidir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Darıca içesinde muhtarlarla ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Programa Başbakan Yardımcısı Işık'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, İlyas Şeker, AK Parti İlçe teşkilatı, muhtarlar ve STK'lar katıldı.

Programda, bölgede yaşanan sorunlar hakkında konuşan Işık, "Allah'tan Türkiye bölgenin huzuruna ve istikrarına yönelik hamleleri boşa çıkaracak güce ve kudrete sahip. Eğer bu olmasaydı, şöyle 2002 yıllarını düşünün, böyle bir kaosla Türkiye karşı karşıya kalsaydı hiçbir şekilde oyuna dahil olmazdı. Türkiye'nin kendi çıkarlarını dahil koruma imkanı olmazdı" dedi.

DEAŞ'lı teröristlerin Rakka'dan bir koridorla çatışma alanından çıkarılmasına da değinen Işık, "Hani siz terörle mücadele ediyordunuz. Hani bölgede en önemli öncelik DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasıydı. Demek ki işinize geldiğinde DEAŞ'la bile birlikte hareket ediyorsunuz. Bu tavrın bu bölgeye bir faydası olabilir mi? Onun için diyoruz ki, bölgede hani aktör olursa olsun samimi olsun. Bölge zaten yeteri kadar acı çekti. Bölge bir an önce huzura kavuşmalı. Bu konuda Türkiye'nin artık iki yüzlü tavırları kabul etmesi mümkün değil. Bunu yaparken mutlaka ilkeli olmak lazım. Eğer ilkesiz davranırsanız, yarın sizin başınıza bir şey geldiği zaman Dünya'dan ilkeli ve prensipli davranış tavır bekleme hakkınız olmaz" diye konuştu.



"ÜYESİ OLDUĞUMUZ İTTİFAKTA BÖYLE BİR TAVRIN ORTAYA KONULMASI KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

NATO tatbikatında yaşanan skandalın ciddiyetle araştırılmasını isteyen Işık, "İki gün önce NATO ilgili bir rezalet yaşandı. Maalesef Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir düşman güç olarak simülasyonla yapılan tatbikatta hedefe koydular. Şimdi üyesi olduğumuz ittifakta böyle bir tavrın ortaya konulması kesinlikle kabul edilemez. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kesinlikle kabul edemeyeceği bir davranıştır. Evet, resmen özür dilenmiştir. Ama bu anlayışın kesinlikle ve kesinlikle çok ciddi sorgulanması, NATO bünyesinde buna sebebiyet veren her kimse onun bir an önce tüm bağlantılarıyla ortaya çıkarılması mutlaka gereklidir. Sorumluların gereken cezaya en ağır şekilde çarptırılmaları bizim açımızdan son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

Son olarak Kocaeli genelinde yapılması planlanan metro çalışmalarından bahseden Işık, "Şu anda proje tamamlandı. Allah nasip ederse yeni yılın ilk günlerinde Darıca-Gebze-Çayırova OSB'lerini kapsayacak metronun ilk etabının temelini atmış olacağız. Bu Darıcamızın trafik sorunun çözümüne yönelik en önemli proje. Ve bunun hem projesini hem de imalatını Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz gerçekleştirecek. Diğer taraftan da İzmit merkezimizde Derbent'ten başlayan, Körfez'e kadar gelen bir yeni metro hattı projesinin de şu anda Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. İnşallah bununla ilgili süreci de devam ettireceğiz. Bir sonraki aşamada da Dilovası-Gebze-Çayırova-Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısını kurmak" ifadelerini kullandı.

(Gürcan Yılmaz-Murat Kanber/İHA)