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Işık: 'Reis' sınıfı denizaltı 2018'de denizle buluşacak
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Işık: 'Reis' sınıfı denizaltı 2018'de denizle buluşacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin ilk yerli denizaltısı Reis'in 2018'de denizlerde olacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'de Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele tarafından karşılanan Işık, anı defterini imzaladı.

Bakan Fikri Işık'a ziyareti sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu eşlik etti.

Donanma Komutanı Kösele, Bakan Işık'a donanma saati hediye etti.

Ziyaretin ardından MİLGEM Projesi kapsamında üretilen TCG Büyükada Gemisi'ne geçen Bakan Işık'ın gemiye binişinde "Silistre" adı verilen selamlama düdüğü çalındı. TCG Büyükada Komutanı Deniz Yarbay Berke Uraz, Bakan Işık'a gemi hakkında bilgiler verdi.
Daha sonra Gölcük Tersane Komutanlığına giden Işık, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yapımı devam eden Pirireis Denizaltı Gemisi çalışmalarını inceledi ve işçilerle sohbet etti.

Bakan Işık, burada yaptığı açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığında yapımı devam eden "Reis" sınıfı denizaltı gemisinin inşa çalışmalarını incelediklerini belirtti.

"2018'DE DENİZDE"

Yeni tip denizaltıların yapımıyla Türkiye'nin ciddi sınıf atlayacağını ve dünyada bu denizaltıları yapan nadir ülkelerden biri olacağını vurgulayan Işık, "İnşallah ilk 'Reis' sınıfı denizaltımızı 2018'in sonunda denizle buluşturacağız.

"TERSANE KOMUTANLIĞIMIZDA BÜYÜK BİR HEYECAN VAR"

Ondan sonra da diğer testleri yapılacak ve 2020'de inşallah artık seyrüsefere hazır olacak. Bununla ilgili gerek tersane komutanlığımızda gerek çalışan arkadaşlarımızda büyük bir heyecan var." diye konuştu.

Bakan Işık, Türkiye'nin artık bu noktada dışa bağımlılığını her geçen gün azaltan bir ülke konumuna geldiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1974 Kıbrıs harekatından sonra Türkiye'ye uygulanan ambargo, Türkiye'nin savunma sanayisinde millileşmesinin önünü açtı. Bu konuda o dönemde yaşadığımız sıkıntılar bize çok ciddi ders oldu. Son dönemde yaşadığımız sıkıntılar da artık kritik teknolojilerin Türkiye'de geliştirilmesi noktasında bize çok ciddi bir motivasyon oldu. Şimdi hem savunma sanayimiz alanında hem de diğer alanlarda kritik teknolojilerin Türkiye'de geliştirilmesi ve kendi ihtiyacımız olan kritik teknolojileri Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirmenin önünü açtık. Şu anda bu gayreti gösteriyoruz. Gerçekten büyük bir heyecan var."

Tersanelerin ve askeri fabrikaların Milli Savunma Bakanlığına bağlanmasından sonra yeniden bir yapılanma içerisinde olduklarını anlatan Işık, "Bu yeniden yapılanmayı gerek deniz kuvvetlerimiz gerek kara kuvvetlerimiz gerek hava kuvvetlerimizle birlikte yapıyoruz ve buradaki bilgi birikimini daha da ileriye taşıyacak, bir zafiyete neden olmadan, önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir savunma sanayisi alt yapısı oluşturmak için çalışıyoruz. Özellikle gördüğümüz bu tablo bizi ümitlendiriyor, biz de hükumet olarak gereken her türlü desteği veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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