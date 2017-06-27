Işık ihlali feci bir kazayla bitti

ABD'nin Detroit kentinde ışık ihlali yapan otomobil, feci bir kazaya yol açtı.

ABD'nin Detroit kentinde ışık ihlali yapan otomobil, feci bir kazaya yol açtı.

Bir otobüs, önce hızla gelen otomobile çarptı, ardından da bir binaya. Feci kazada otobüs ve otomobildeki toplam 5 kişi yaralandı. Dehşet anlarıysa otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

