Işığı gör internete bağlan: wi-fi'dan 10 kat hızlı

Süleyman Demirel Üniversitesinin geliştirdiği proje sayesinde, Led ampuller kanalıyla 32 bit boyutunda kablosuz veri iletimi sağlandı. Dünyada Li-Fi olarak anılan sistem, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesinin geliştirdiği proje sayesinde, Led ampuller kanalıyla 32 bit boyutunda kablosuz veri iletimi sağlandı. Dünyada Li-Fi olarak anılan sistem, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Işığın yalnızca aydınlatma alanında değil, verileri iletme konusunda da kullanılabileceğinden hareketle yola çıkan Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi son sınıf öğrencisi Muhammed Yazıcı, yaptığı prototipte bulunan kumandalı küçük bir motorun devir hızını, 32 bit boyuta kadar led ampuller arasındaki kablosuz bağ ile ekrana iletmeyi başardı. Dünyada Li-Fi adıyla bilinen sistemi yüzde 100 yerli olarak geliştiren Yazıcı, projesinin geliştirilmesi halinde her alanda ışık vasıtasıyla iletişim ve veri iletimi sağlanabileceğini söyledi.



"Wİ-Fİ'DAN 10 KAT DAHA HIZLI"

Projenin görünür ışıkla veri iletişimi adını taşıdığını belirten Yazıcı, "Led sayesinde her türlü veri iletişimi sağlanabilir. Örneklendirecek olursak wi-fi, bluetoohth, kızıl ötesi radyo frekansı gibi veri iletme tekniklerine alternatif bir veri iletme tekniği oluşturduk. Ülkemizde henüz gelişmemiş olan Li-Fi teknolojisine biz ön ayak sağlamış oluyoruz. Li-Fi bizim led ışık sayesinde internete bağlanmamıza olanak sağlıyor. Li-Fi teknolojisi bizim şu an kullanmakta olduğumuz Wi-Fi teknolojisine göre 10 kat daha hızlı. Yani evdeki led armatürler sayesinde evimizden internete 10 kat daha hızlı bağlanmanız mümkün. Bu projemizle işte bu teknolojiye ön ayak oluyoruz. Yine örnek verecek olursak evimizde indireceğimiz 12 GB'lık boyutta bir filmi bu teknoloji sayesinde 10 saniye gibi bir sürede indirebileceğiz" dedi.



"TASARRUF DA SAĞLIYOR"

Bu konuda yine SDÜ'de yapılan bir araştırmada tek bitlik veri yollanabilirken, kendisinin daha yüksek verilerde veri göndermeyi sağlayan prototip oluşturduğunu aktaran Yazıcı, "Kurduğumuz prototip devrede bir motorun devir hızını ölçüp, gördüğümüz ışıkla karşıya iletmiş olduk. Böylece yüksek hızda ve güvenilir veri iletişimi sağladık. Görünür ışık haberleşmesi led ışığın olduğu her yerde kullanılabilir. Ayrıca çağımız tasarruf çağı. Led armatörler çok az enerji tüketiyor. Aynı zamanda biz hem aydınlanırken hem de internete bağlanarak tasarruf sağlayabileceğiz" diye konuştu.



"YENİ TEKNOLOJİNİN ÖNÜNÜ AÇIYOR"

Lİ-Fİ teknolojisinin şu anda Türkiye'de kullanılmadığını aktaran Yazıcı, "Üniversitelerde bu konularda araştırma yapılıyor. Biz yüksek veriyi göndermeyi başardık. Bizim bu projeyi bu adımda gerçekleştirmemiz gelecek olan Li-Fi teknolojisine ön ayak sağlamak. Yani bu teknolojinin gelişimine ülkemizde yayılmasına ışık ile veri iletişiminin kullanılmasına katkıda bulunacağız. Bu teknolojiyle elektro manyetik alanlarda da yüksek hızın istendiği alanlarda kullanılabilecek" diye konuştu.



UÇAKLARDA ASKERİ BÖLGELERDE GÜVENLİ İNTERNET

Projenin geliştirilmesi sürecinde internetin çekmediği veya internet dalgalarının istenmediği bölgelerde uygulanabileceğini kaydeden Yazıcı, "Bu bölgelerde aydınlatma armatörleri olacağından veri transferi mümkün olacak. Uçaklarda genellikle internet bağlantısı olmuyor özellikle yurt içi uçuşlarda, bizim ürettiğimiz projede uçak tavan lambalarıyla yolcuların internet iletişimi, yine askeri alanlar gibi yüksek güvenlikli kurumlar da ışığın olduğu yerde veri transferi gerçekleşebilecek" şeklinde konuştu.

(Ferhat Kaya/İHA)