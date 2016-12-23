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IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
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IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi

Türkiye ve ÖSO'nun IŞİD'e karşı Suriye'nin El Bab kentinde sürdürdüğü operasyon devam ederken, çatışmalarda Türkiye'ye ait 2 Türk tankı, buldozer ve zırhlı personel taşıyıcı aracının IŞİD tarafından ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan Türk savaş uçakları, El Bab kentinde bugün IŞİD'e ait 22 hedefi vurdu.

Türkiye ve ÖSO'nun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonlar yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yavaş ilerlerken, kar yağışı ve sisli havayı fırsat bilen örgütün bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenlediği aktarıldı.

Akşam saatlerinde IŞİD'in bomba yüklü aracı Türk askerleri tarafından vurulurken, mayınlı tuzaklar nedeniyle operasyon yavaşlamış durumda. El Bab'ın batısında IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonlarda Türkiye'ye ait 2 Türk tankı, buldozer ve Zırhlı personel taşıyıcı aracı örgütün eline geçerken, IŞİD resmi haber ajansı AMAK da 2 Türk tankı ve buldozerin ellerine geçtiğini duyurdu.

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'ISI GÜDÜMLÜ FÜZEYLE VURDULAR'

El Bab'ın kuzeydoğusunda IŞİD ile ÖSO arasında şiddetli çatışmalar devam ederken, IŞİD bu bölgede ısı güdümlü füzeyle bir Türk tankını vurdu. Vurulma sonrası tank kullanılamaz hale gelirken, tank içinde bulunan askerlerin ise yaralandığı öğrenildi. Öte yandan ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye ve ÖSO grupları Fırat Kalkanı harekatının 121. gününde IŞİD'e ağır darbeler indirdi.
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