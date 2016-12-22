IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada El Bab'ta esir aldığı iki Türk askerini infaz ettiğini duyurdu. Şehit düştüğü belirtilen askerlerle ilgili iddia resmi makamlarca doğrulanmadı.

DEAŞ'a ait bazı hesaplarından kaçırılan iki Türk askeri için infaz edildiğine dair görüntüler yayınlandı. Propaganda amacıyla yayınladığı görüntüler DEAŞ'ın ne kadar vahşi bir terör örgütü olduğunu dünya kamuoyuna bir kez daha gösterdi.

ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan görüntülerle ilgili olarak gerekli çalışmaların yapıldığı ve ilgili hesaplara erişim engeli getirildiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMAYIN

Bu arada DEAŞ'ın yayınladığı görüntüler twitter'dan kaldırılmaya başlandı. Sosyal medyadan DEAŞ'ın propagandasına alet olunmaması için sürekli görüntülerin paylaşılmaması için uyarılar yapılıyor.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, IŞİD, El Bab yakınlarında geçen aylarda kaçırdığı iki Türk askerini yakarak öldürdüğünü öne sürdüğü bir video yayınlarken; Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında esir aldığı Özel Kuvvetler mensubu 2 Türk askerini de başlarına kurşun sıkarak öldürdü.

TÜRK ASKERLERİNİN YAKILMA GÖRÜNTÜLERİNİ İNGİLİZ DAİLY MAİL GAZETESİ TWİTTERDAN YAYINLADI

IŞİD, geçen yıl kaçırdığı Serter Taş ile asker olduğunu iddia ettiği Fethi Şahin ile geçen ay El Bab bölgesinde kaçırdığı Özel Kuvvetler mensubu Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ve Muhamed Duran Keskin'i öldürdü. IŞİD'in yayınladığı videoda Serter Taş ve Fethi Şahin'in yakılarak öldürüldüğü görülürken, El Bab'da rehin alınan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Özel Kuvvetler mensubu Muhamed Duran'ı ise başlarına kuırşun sıkarak öldürdü.

İŞTE DAEŞ'İN GEÇEN YIL KAÇIRDIĞI TÜRK ASKERİ SERTER TAŞ