İşgücü maliyet endeksi açıklandı

Saatlik işgücü maliyeti endeksi dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) işgücü maliyeti endeksini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2016 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,9, inşaat sektöründe yüzde 3,2 artarken, hizmet sektöründe yüzde 0,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksinde en yüksek artış yüzde 6,2 ile E (Su temini; kanalizasyon atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) sektöründe gerçekleşti.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SAATLİK KAZANÇ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi 2016 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,8, inşaat sektöründe yüzde 3 artarken, hizmet sektöründe yüzde 0,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksinde en yüksek artış yüzde 9,2 ile D (Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı) sektöründe gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 azaldı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,4 ve hizmet sektöründe yüzde 1,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde en yüksek azalış yüzde 13 ile J (Bilgi ve iletişim) sektöründe gerçekleşti.

