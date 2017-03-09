İşçilerle dürüm yedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Adana'da bir fabrikada 300 işçiyle dürüm yedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Adana'da bir fabrikada 300 işçiyle dürüm yedi.

Adana Evleniyoruz Fuarı'nın açılışına katılan Bakan Müezzinoğlu, yeni evlenenlere mutluluklar diledikten sonra Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) Omnia Nişasta Fabrikası'nda 300 işçiyle Adana Kebabı dürümü yeyip, referandumda oy istedi.

Bakan Müezzinoğlu, Türkiye'nin üzerinde 150 yıldır oyunlar oynandığını vurgulayarak, artık vesayet sisteminin ortadan kalktığını ve referandumdan sonra istikrarın devam edeceği mesajını verdi.

Yemeğin ardından işçilerle bir süre sohbet eden Bakan Müezzinoğlu daha sonra AOSB Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti.

(Nuri Pir - Umutcan İşledici / İHA)