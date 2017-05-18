İşçilerin ölümle dansı kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın çatısındaki işçilerin hiçbir önlem almaması, üstüne bir de sigara içerek çalışması 'bu kadarına da pes' dedirtti. Olası bir kazanın eşiğinde çalışan işçilerin ölümle dansı kameralara yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın çatısındaki işçilerin hiçbir önlem almaması, üstüne bir de sigara içerek çalışması "bu kadarına da pes" dedirtti. Olası bir kazanın eşiğinde çalışan işçilerin ölümle dansı kameralara yansıdı.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki 5 katlı bir binanın çatısında çalışma yapan işçilerin, hiçbir güvenlik önlemi almadan, tedbirsizce çalışması yürekleri ağza getirdi. Koruyucu kıyafet, baret giymeyen ve kemerle bağlı olmayan işçilerin çalışırken sigara içmesi ise "bu kadarına pes" dedirtti.



"HİÇBİR İŞ GÜVENLİĞİ YOK"

İşçilerin tehlikeli çalışmasını gören İsmail Hıldır, "Böyle çalışmaları mantıksız bir şey, ondan sonra da diyorlar ki iş kazası oluyor. Görüyorsunuz adam çatıya çıkmış bir şeyler yapıyor. Ne bir iş güvenliği, ne bir kemer ne de bareti var. Hiçbir şeyi yok yarın bir gün düşse iş kazası diyorlar. Bir insan kendi tedbirini önlemini alması gerekir. Şu anda şikayet edip durdurmak lazım. Çünkü onların can güvenliği önemli. Çalışıyorlar şu anda 3 kişiler, 4-5 katlı bina en ufak hatada ölürler" dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)